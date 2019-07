Voor Lecluyse eindigt het WK in het Zuid-Koreaanse Gwanju dan ook met gemengde gevoelens. Vrijdag eindigde ze nog als zevende in de finale van de 200m schoolslag, haar eerste finaleplaats ooit op een WK langebaan. Op de 100m schoolslag greep ze maandag na verlies in de swim-off nipt naast een plek in de finale.