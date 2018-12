Lecluyse finisht als zevende in finale 50 meter

Fanny Lecluyse is zevende geworden in de finale van de 50m schoolslag op het WK kortebaanzwemmen in het Chinese Hangzhou.

De West-Vlaamse klokte een tijd van 30.41. Het goud ging naar de Jamaicaanse Alia Atkinson in 29.05. Z

Lecluyse zwom de voorbije dagen in de reeksen 30.34, de tiende tijd, en in de halve finales 30.15, de zesde tijd. Haar Belgisch record is 29.74, gezwommen in december 2015 op het EK kortebaan in het Israëlische Netanya. Twee jaar geleden werd Lecluyse op het WK in het Canadese Windsor achtste in de finale van de 50m schoolslag. Lecluyse komt in Hangzhou ook vrijdag (op de 100m schoolslag) en zondag (op de 200m schoolslag) in actie.