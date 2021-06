Lasse Vigen naar Zulte Waregem

Lasse Vigen (26) versterkt vanaf komend seizoen de troepen van Essevee. De Deense middenvelder komt over van Brøndby en tekent een contract van twee jaar plus een jaar optie aan de Gaverbeek.

De rechtsvoetige middenvelder, die op 19-jarige leeftijd debuteerde bij FC Fulham, speelde afgelopen seizoen kampioen met het Deense Brøndby IF waar hij goed was voor 27 wedstrijden, 4 doelpunten en 2 assists. Lasse plaatste zijn krabbel onder een tweejarig contract (+ 1 jaar optie) bij Essevee.

“Ik wil me nu vooral focussen op de voorbereiding en me zo goed als mogelijk inwerken bij het team”, vertelt Lasse. “Nadien is het tijd om de ploeg te helpen zoveel mogelijk te winnen.”

“De gesprekken met Lasse startten al vier maanden terug. Omwille van de vele interesse voor hem was dit geen eenvoudig dossier”, vertelt Eddy Cordier. “Lasse is iemand die weet wat hij wil en is een ideale mix van ervaring, talent en gedrevenheid.”