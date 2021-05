Lang kanshebber voor Profvoetballer van het Jaar

Club Brugge-aanvaller Noa Lang (21) is één van de drie kanshebbers op de titel van Profvoetballer van het Jaar. Naast de Nederlander, kunnen ook Raphael Holzshauser en Paul Onuachu maandag Hans Vanaken opvolgen.

Het belooft een spannende strijd te worden. Voor elk van de drie genomineerden zijn wel argumenten te geven. Lang brak in zijn eerste seizoen bij Club Brugge helemaal door. Met (tot dusver) zestien competitiedoelpunten is de jonge Nederlander de topschutter van blauw-zwart.

Aandeel in titel

Met zijn goals had hij een belangrijk aandeel in de zeventiende titel van Club Brugge. Donderdag scoorde hij ook in de beslissende titelmatch versus RSC Anderlecht.

Zijn concurrenten op de titel zijn Beerschot-spelverdeler Raphael Holzshauser (16 goals, 16 assists) en topschutter van de competitie Paul Onuachu (33 goals, Racing Genk). De Pro League zal maandag tijdens haar jaarlijkse Pro League Awards de winnaar bekendmaken.

Minnaert bij de vrouwen?

Vanaken won de trofee in 2018 en 2019. Vorig jaar werd er geen prijs uitgereikt vanwege het vroegtijdig stopgezette seizoen door de coronapandemie. Overigens maakt bij de vrouwen ook Marie Minnaert van Club YLA kans op de titel van Profvoetbalster van het Jaar.