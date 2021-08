Lang dirigeert Club naar zege tegen Beerschot

Al na vier minuten spelen vond Eder Balanta zijn weg naar doel en hij bracht blauw-zwart op voorsprong op aangeven van kapitein Vormer. Op het halfuur verdubbelde man in vorm De Ketelaere de score, Lang gaf de assist. Maar Beerschot gaf de moed niet op. Dom werkte de assist van Holzhauser met een knap afstandschot af en bracht Beerschot opnieuw in de wedstrijd. Op het einde van de eerste helft pakte Frans nog een tweede keer geel, waardoor Beerschot nog een helft met tien verder moest.

In de tweede helft nam Club het heft in handen. Persyn maakte er al na tien minuten spelen 3-1 van. Ook Brugge eindigde de match met een speler minder: Nsoki pakte in de 75e minuut een tweede keer geel en mocht gaan douchen. Beerschot scoorde een minuut later. Holzhauser met zijn tweede assist van de avond en Van den Bergh met het doelpunt, 3-2. Maar de overwinning van Club kwam niet meer in gevaar. Blauw-zwart won met 3-2 van Beerschot.

Door de overwinning staat Club Brugge voorlopig samen met Eupen aan kop met 11 punten. Beerschot staat laatste met 1 punt.