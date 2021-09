Lampaert wint zevende etappe in Tour of Britain

Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step) heeft zaterdag de zevende etappe in de Ronde van Groot-Brittannië (cat. 2.Pro) gewonnen.

De 30-jarige West-Vlaming was na 194,8 kilometer van Hawick naar Edinburgh de snelste van een kopgroep van drie. De Amerikaan Matteo Jorgenson werd tweede, de Engelsman Matthew Gibson derde.

Wout van Aert finishte in de Schotse hoofdstad op 1:51 als zevende, net na Ethan Hayter (INEOS Grenadiers). Die 22-jarige Engelsman blijft leider, met vier seconden voor op Van Aert. De Fransman Julian Alaphilippe is op 21 seconden derde. De 16e Ronde van Groot-Brittannië eindigt zondag in Schotland met een 173 kilometer lange tocht van Stonehaven naar Aberdeen. Daar wordt een massasprint verwacht.