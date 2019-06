Lampaert wint Gullegem Koerse in tricolore trui

Wat hem dit seizoen nog niet gelukt was, lukt voor eigen publiek nog op de valreep bij Yves Lampaert: in Gullegem Koerse boekt hij zijn eerste zege in de nationale driekleur, voor ploegmaat Morkov en Stan Dewulf uit Stavele.

Lampaert zat in Gullegem al gauw in een kopgroep, met ook Stybar. Traditioneel wordt er erg hard gereden in Gullegem Koerse. Ook de andere grote namen aan de start (Naesen en Van Avermaet) komen evenwel, met nog vier ronden te gaan, ook nog aansluiten. Dertien leiders zo in de finale.

Yves Lampaert wil zich echt wel tonen in zijn laatste koers als Belgisch kampioen voor eigen publiek. Op het lange rechte stuk langs de E403 etaleert hij in de laatste ronde zijn tijdritcapaciteiten. De Belgische kampioen solo dus en hij hield stand tot op de eindstreep.