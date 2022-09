Lampaert wil op WK goeie tijdrit rijden

Zondag start Yves Lampaert, naast Remco Evenepoel, op het wereldkampioenschap tijdrijden in Australië.

Alle aandacht gaat naar Evenpoel, die net de Ronde van Spanje heeft gewonnen. Maar ook Lampaert wil een goeie tijdrit rijden. Zijn beste individuele prestatie op het WK was een zevende plaats. Yves Lampaert is eveneens de winnaar van de openingstijdrit in de jongste Tour de France.

Topfavoriet is Filippo Ganna die de voorbije twee edities goud pakte. Ganna is ook nu opnieuw topfavoriet. Ja, er zijn zo'n 300 hoogtemeters te overbruggen, maar voor de Italiaanse hardrijder zou dat geen enkel probleem mogen vormen. Remco Evenepoel had wellicht liever wat meer hoogteverschil gezien onderweg, maar moet het stellen met wat hij krijgt voorgeschoteld en kan op de vlakke stukken zijn aerodynamica dan weer aanspreken.