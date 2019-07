Lampaert voelde kracht uit benen vloeien

Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step) zal in de Tour de France opnieuw te zien zijn in zijn merkentrui. Hij slaagde er niet in om voor het tweede jaar op rij het BK te winnen.

"Ik heb veel gegeven in het begin van de koers en in de laatste kilometers voelde ik de kracht zo uit de benen vloeien", verklaarde de West-Vlaming.

"Van bij de start werd er heel snel gereden. De eerste twee uur zelfs. Op de kasseizones kenden we als ploeg heel veel tegenslag en zat ik op een gegeven moment helemaal alleen vooraan in een groep van zowat zestig man. Ik moest toen alle aanvallen counteren, want mijn teamgenoten waren aan het terugkomen. Dan kwam alles weer samen en was Remco weg met drie anderen en viel alles wel netjes in de plooi. Maar het werd het een massasprint dus wist ik dat ik mezelf niet ging opvolgen als Belgisch kampioen. Dat Tim Merlier wint is geen verrassing. Misschien is dit wel het jaar van de crossers. Ik maak me nu op voor de Tour. Hopelijk kennen we daar meer succes."

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) liet zich in volle finale zien, maar sprintte niet mee. "Ik ben erin geslaagd naar de vier koplopers te rijden, maar dan kwam ook het peloton weer aansluiten. Sprinten was niet meer aan de orde. Ik heb wel geprobeerd om mijn teamgenoot Edward Theuns goed af te zetten, maar dat was het dan. Ik vond het jammer dat deze titelstrijd niet lastiger was."

