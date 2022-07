Lampaert start met geel om de schouders in Roskilde: "Pas om 2 uur in slaap gevallen"

Alsof hij onder een vrachtwagen had gelegen: zo omschreef teammanager Patrick Lefevere zijn geletruidrager Yves Lampaert zaterdagmorgen daags na zijn triomf. "Ik heb niet zo goed geslapen", beaamt de West-Vlaming. "De adrenaline bleef lang in mijn lijf hangen. En heel moe van die korte inspanning ben je niet. Ik denk dat ik maar rond een uur of 2 in slaap ben gevallen. Het was eigenlijk een redelijk kort nachtje."

Speciale avond

Hoe Lampaert zijn ritzege en gele trui vierde? "Het was een speciale avond. De omhelzingen met iedereen van de staf. Een glaasje champagne. En dan een beetje op onze kamer tot rust beginnen te komen, maar dat ging allemaal niet zo vlot. Ik kreeg ook enkele speciale felicitaties. Jan Vertonghen wenste me succes voor vandaag, ik zag ook iets van 'Nonkel Willy' Rik Verheye. Ik moet alles nog eens goed bekijken, maar er waren er veel."

Zaterdag mag Lampaert in de eerste rit in lijn over 202 kilometer tussen Roskilde en Nyborg voor het eerst in zijn carrière starten in de gele leiderstrui van de belangrijkste rittenkoers ter wereld. "Het blijft moeilijk om vatten. Ik sta hier nu in het geel, de belangrijkste trui in de Tour. We willen proberen met Fabio Jakobsen naar de sprint te gaan. Hopelijk kunnen we nog een ritzege boeken. Ik denk dat we daar dicht bij kunnen zijn. En als alles goed gaat, moet het mogelijk zijn ook geel te behouden. Als ons plan goed uitkomt, gaan we vanavond onze twee doelen bereikt hebben."