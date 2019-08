Lampaert mikt op podiumplaats op EK tijdrijden

Hij finishte al eens als vierde. "De Tour was echt zwaar", zegt hij. "Op het eind voelde ik dat mijn lichaam leeg was. Dus deed ik het vrij rustig aan met de na-Tourcriteriums en reed ik er slechts één. Ik wist dat het EK er zat aan te komen en op een kampioenschap wil je toch op de afspraak zijn."

Lampaert verkende het parcours uitgebreid met zijn ploegmaten. Het telt slechts 22,4 km. "Het is snel, zeer snel. Het is vlak, niet technisch, er zijn amper bochten en de wind zal ook een rol spelen, want die staat vrij strak. Ik denk dat het me wel moet liggen, maar mijn ploegmaat Kasper Asgreen lijkt me de topfavoriet."