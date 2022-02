Lampaert, Keukeleire en Dupont reageren op Omloop Het Nieuwsblad

Yves Lampaert is niet tevreden over zijn eerste voorjaarsklassieker op Belgische wegen. “Ik heb nooit echt in de koers gezeten en de benen waren niet wat ze moesten zijn. Ik kan dus niet echt tevreden zijn.” En dat lijkt meteen ook het verhaal te zijn van de ganse ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl. “Bert Van Lerberghe is deze nacht ziek geworden en Tim Declercq moesten we ook al missen. Dat maakt dat we helemaal niet op volle sterkte hier aan de start stonden. Ik hoop alvast op beterschap in de volgende wedstrijden,” besluit de Ingelmunsternaar.

“Openingsweekend gebruiken om sterker te worden”

Bruggeling Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost) was in tegenstelling tot Lampaert wel behoorlijk tevreden over zijn wedstrijd. “Het gevoel was niet slecht. Het ging vooral heel snel. Op de Berendries voelde ik al snel dat ik een beetje te kort kwam om met de eerste groep mee te rijden. Maar ondanks het feit dat ik geen vlekkeloze aanloop naar deze wedstrijd heb beleefd, mag ik zeker niet klagen. Dit weekend moest ik sowieso gebruiken om sterker te worden.”

Eenzelfde geluid horen we bij Timothy Dupont (Bingoal Wallonie-Bruxelles) uit Bredene. “Mijn koers verliep vrij goed, al was de Berendries er net iets te veel aan. Ik kon net niet meerijden met het peloton en dan weet je dat het game over is. Maar al bij al is de conditie redelijk in orde.”