Lampaert kan leven met negende plek

Lampaert behaalde op het WK in Qatar in 2016 zijn beste resultaat ooit op een WK tijdrijden. Hij eindigde toen als zevende. "Ik hoop om het iets beter te doen", klonk het voorzichtig op het persmoment vooraf, "maar veel zal afhangen van de vorm van de dag." En die krijg je dus niet op bestelling op een WK op een ander continent. "Dat speelt zeker een rol", klonk het bij de West-Vlaming.

"Je lichaam reageert toch anders dan je gewoon bent. Je zit al te knikkebollen om 21u 's avonds, maar om 5 uur ben je wel klaar wakker, wat dan weer te vroeg is voor een goede voorbereiding op zo'n WK-dag. Nu goed, dat geldt ook voor de andere jongens. Ik reed een goede tijdrit, maar het was zeker niet mijn beste tijdrit ooit, zeker niet qua wattages. Het was best wel zwaar. Ik word negende van de wereld, dat is mijn plaats, slecht is dat niet." Temeer omdat Lampaert niet de beste voorbereiding had. "Na de Tour heb ik toch wat gesukkeld. Eerst met mijn longen, dan wat zadelproblemen, dus mijn voorbereiding was zeker niet ideaal. Nu voel ik opnieuw dat pijntje aan mijn zitvlak. Hopelijk kan het herstellen tegen zondag. Ik hoop toch nog een percentje beter te worden tegen de wegrit. Dat moet wel mogelijk zijn."

Tobias Foss is de nieuwe wereldkampioen, een verrassing van formaat. "Hij is wel een mooie winnaar, al had niemand vooraf met hem rekening gehouden. Hij reed duidelijk een heel sterke wedstrijd. Het is ook geen pannenkoek. Hij won de Toekomstronde (in 2019), dan ben je een groot talent. Hij rijdt ook bij Jumbo-Visma waar ze toch wel de know how hebben in het tijdrijden. Hij is een verrassing, maar leuk voor hem dat hij wint. Hij zal het zelf ook niet verwacht hebben wellicht."

