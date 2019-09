Lampaert doet gooi naar wereldtitel tijdrijden

Nog nooit won een Belg het wereldkampioenschap tijdrijden. Daar kan straks in het Engelse Yorkshire verandering in komen. Met Victor Campenaerts, Remco Evenepoel en Yves Lampaert uit Hulste komen er drie Belgen in bloedvorm aan de start.

Werelduurrecordhouder Campenaerts en Europees kampioen Evenepoel worden ook tot de topfavorieten gerekend, Lampaert tot de schaduwfavorieten.

De 28-jarige Lampaert, vorige week nog winnaar van de Ronde van Slovakije, mikt op een plaats in de top tien. Voor hem is de wegrit van zondag ook belangrijker. "De tijdrit zal voor mij net iets te lastig zijn, vrees ik. Er zijn toch flink wat hoogtemeters en ik had het graag wat korter gezien. Het is wat het is, je kan aan het parcours niets veranderen."

In afwezigheid van de Welshman Geraint Thomas, de Pool Michal Kwiatkowski en de Nederlander Tom Dumoulin, zal de concurrentie voor de Belgen wellicht vooral van de Australische titelverdediger Rohan Dennis, de Sloveense Vueltawinnaar Primoz Roglic en de Deen Kasper Asgreen komen. Ook de Duitser Tony Martin kan als viervoudig wereldkampioen (2011, 2012, 2013 en 2016) niet zomaar afgeschreven worden. Een vijfde wereldtitel zou Martin alleen recordhouder maken. Nu deelt hij het record met de Zwitser Fabian Cancellara.

De Litouwer Ramunas Navardauskas komt om 14u18 Belgische tijd als eerste op het startpodium. Voor Lampaert begint de opdracht om 14u54, voor Evenepoel om 15u21. Campenaerts is om 15u41 als voorlaatste aan de beurt. Anderhalve minuut na hem sluit Dennis af.