Laatste speeldag vrouwenvoetbal: Essevee speelt gelijk, Club YLA verliest kansloos

In het vrouwenvoetbal, de Super League, is de laatste speeldag voor de play-offs afgewerkt. Terwijl Essevee gelijk speelde tegen Genk, ging Club YLA gehavend naar huis na een kansloos verlies tegen Leuven. Het Anderlecht van Tessa Wullaert leed verrassend zijn eerste nederlaag.

De vrouwenploeg van Club Brugge, Club YLA, had een lastige wedstrijd tegen een sterk Leuven. Trainer Leo Van der Elst miste aan de start al 8 van zijn 18 speelsters, en ook tijdens de wedstrijd viel er één uit. De ploeg leed een 2-0-nederlaag.

Zulte Waregem speelde een zwakke eerste helft, en daar maakte Genk gebruik van: net voor de rust stond de stand al 1-0. In de tweede helft konden de vrouwen zich herpakken: met behulp van Vierendeels en Buyle was de gelijkmaker een feit. 1-1 is de eindstand.