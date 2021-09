Vandaag is de laatste dag van het WK tijdrijden in Knokke-Heist en Brugge met vanmiddag nog één discipline, de gemengde ploegentijdrit. Die staat pas voor de tweede keer op het programma van het WK.

Elke ploeg bestaat uit zes renners, drie mannen en drie vrouwen. En 't is uitkijken of de Belgen er nog een 5de medaille kunnen bijdoen. Yves Lampaert en Shari Bossuyt zijn de West-Vlamingen in de Belgische ploeg.