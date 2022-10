KVO zwaar onderuit in eigen huis: 1-6

Met twee doelpunten in het eerste halfuur zette Dante Vanzeir de Brusselaars op rozen, Ross Sykes (63.) en Simon Adingra (78.) diepten in de tweede helft de voorsprong verder uit tot 0-4. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd lukte Thierry Ambrose nog de Oostendse eerredder, voor Victor Boniface en Cameron Puertas er diep in de blessuretijd met elk een doelpuntje nog 1-6 van maakten.

KV Oostende bengelt met elf punten en een vijftiende plaats maar net boven de degradatiestreep. Van hun laatste negen wedstrijden konden ze er welgeteld eentje winnen. Zes keer werd er verloren, tegen Cercle en Seraing sprokkelden de Kustboys telkens een punt.