KVO wint oefenmatch tegen Winkel Sport

Mede door een aantal coronabesmettingen en de Afrika Cup stond KVO met Atanga en Wylin in de basis, met een experimenteel elftal aan de aftrap. Desondanks begonnen de Kustboys goed aan de wedstrijd. Al na 10 minuten moest de Winkelse doelman Kudimbana (ex-KVO) zich al een eerste keer omdraaien. Gueye schoot de bal in de draai voorbij de voormalige Oostendse goalie. Zes minuten later legde Amade met een fraaie lob de 2-0 in doel. Na de rust gunde KVO-coach Blessin met Badu, Brock en Boufath enkele jongeren speelminuten. Ook nieuwkomers Alessandro Albanese en de Japanner Tatsuhiro Sakamato maakten hun opwachting in de tweede helft. Daarin legden Capon en Jakel de 4-0 eindstand vast.

Oostende hervat de competitie op de 15 januari op het veld van Zulte Waregem.