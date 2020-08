KVO wil alle abonnees in stadion vanaf 19 september

“Tegen Anderlecht bekijken we de optie om 100 supporters en 100 sponsors toe te laten, zoals initieel ons plan was vooraleer de regels werden verstrengd,” aldus Thorsten Theys.

“Daarnaast wachten wij het officieel Koninklijk Besluit af, maar wij interpreteren de communicatie als het feit dat er vanaf 1 september een versoepeling mogelijk is mits akkoord van de burgemeester en de bevoegde minister. Wij hopen dus om ons plan, waarbij we 36 % van de stadioncapaciteit benutten, opnieuw te mogen boven halen óf om toch 400 personen per tribune te mogen toelaten. Dat zou betekenen dat onze abonnees er quasi allemaal kunnen bij zijn op zaterdag 19 september tegen OH Leuven. We anticipeerden hier eerder deze week al op door onze abonnees te vragen hun persoonlijke ‘bubbel’ door te geven. We kijken er alvast enorm naar uit om opnieuw publiek te mogen verwelkomen in de Diaz Arena.”