KVO wil af van negativiteit

"KV Oostende zit niet in slechte papieren, Na 3 minuten en 40 seconden waren wij buiten bij de licentiecommissie," dat is het ei dat KVO-CEO Patrick Orlans kwijt moest.

Er hangt teveel negativisme rond KVO momenteel, vindt Patrick Orlans, en dus wou hij wat duidelijkheid scheppen over een aantal zaken, die een negatieve perceptie hebben.

"Financieel zijn wij zeer gezond. We hebben nog steeds een budget van 15,5 miljoen euro. Daar hopen wij op termijn nog wat bij te doen. De gevreesde leegloop na het vertrek van Marc Coucke is er niet gekomen, al houdt Veranda's Willems er na vijf jaar wel mee op. Momenteel lopen onderhandelingen met verschillende gegadigden, en de kans is groot dat wij volgend seizoen met twee shirtsponsors rondlopen. Wij dromen trouwens van een businesscenter, op de plaats van de tribune aan de basketkant. Die zou betaald moeten worden door een externe investeerder, maar daar moeten wij zowel als de supporters de vruchten van plukken."

Een nieuw businesscenter is niet het enige bouwplan. "In augustus opent het nieuwe trainingscentrum op de Schorre, en even verderop plannen wij een nieuw jeugdcentrum. De onderhandelingen daarover met de stad zijn momenteel lopende. Met onze relatie met het stadsbestuur gaat het trouwens prima, net als met de jeugd. We hebben 600 jeugdspelers, met 180 trainers en begeleiders. Ons jeugdbudget is 650.000 euro, dat is niet mis. Wij willen nog steeds dat de KVO-jeugd op elk niveau actief is, maar ook dat er talent uit voortkomt. Jelle Bataille en Robbie D'Haese hebben hun contract verlengd, Ricky Bushiri komt terug."

Sportieve inhaalbeweging

"Het enige negatieve wat ik niet kan counteren, is dat het sportief niet goed gaat. Al hebben we op Charleroi eindelijk die eerste zege te pakken. Wij zijn op zoek naar een nieuwe trainer, maar die moet perfect binnen KVO passen. We gaan ons daarom niet haasten. Ook nieuwe spelers gaan we onmiddellijk duidelijk maken dat het op onze manier zal moeten gebeuren. Wij zijn Barcelona niet, maar dat hoeft ook niet. De ploeg van 13-14 haalde met een fractie van het huidige budget, betere resultaten dan de ploeg nu. Maar wie weet wat er nog mogelijk is in play-off 2 ?", droomt Orlans nog even verder, die besluit met de nieuwe slogan : "KVO is echt gewoon en gewoon echt ."