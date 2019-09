KVO verslaat kranig Mandel. Ook Club, Essevee en KVK door

In de zestiende finales in de Beker van België heeft KV Oostende een zuinige zege gehaald bij Mandel United (0-2). Club Brugge won met 0-3 op bezoek bij Francs Borains, terwijl Zulte Waregem tegen Duffel een scheve situatie rechtzette (4-2). KV Kortrijk won bij Seraing (1-3).

Club scoort pas na de rust tegen Francs Borains.

Net als tegen Anderlecht morst Club Brugge ook tegen Francs Borains met de kansen. Pas na 70 minuten was het Percy Tau die de ban brak voor blauw-zwart met de 0-1. Okereke scoorde daarna nog 2 keer, telkens na een combinatie met Tau. 0-3 de eindstand en Club vlot naar de volgende ronde in de beker.

Mandel United - KVO : Mandel houdt het lang spannend

In een volgelopen Skyline Arena kwam KV Oostende al snel op voorsprong. Rajsel scoorde van op de stip. Nog voor de rust kwam Jonckheere dichtbij de 0-2. In de tweede helft drukte Mandel (uit 2de amateur) stevig door. De bekerrevelatie van vorig jaar wilde opnieuw de scalp van een eersteklasser pakken. Ondoa moest de thuisploeg van de gelijkmaker houden. Die viel toch, kort voor het einde, maar het doelpunt van Verspeelten werd afgekeurd voor buitenspel. In de 90ste minuut pas scoorde Sakala de 0-2, waardoor KVO verderbekert.

Zulte Waregem - Duffel : Doelpuntenkermis na zwakke start

Zulte Waregem startte ronduit slap tegen Duffel (2de amateur) en kwam vrij snel 0-1 achter (doelpunt Verlinden). Anders dan tegen Gent speelde de thuisploeg een inspiratieloze eerste helft. Essevee slaakte een zucht van verlichting na de gelijkmaker van Govea, kort voor de rust. Na de rust tapte de thuisploeg uit een ander vaatje. Met doelpunten van Bruno (op voorzet van Larin), Larin zelf en opnieuw Bruno liep Zulte Waregem vlot uit naar een zorgeloze 4-1. Cobos milderde nog van op de stip na hands van De Smet : 4-2.

Seraing - KV Kortrijk : Eenvoudige zege voor Kerels

KV Kortrijk startte op bezoek bij Seraing uit de eerste amateurklasse opnieuw met Fraser Hornby in de spits. Die bedankte al gauw met zijn eerste doelpunt voor KV Kortrijk. Op Le Pairay bracht de eerste helft toch spanning want Sanogo scoorde op het halfuur de gelijkmaker. Nauwelijks een minuut later klommen de bezoekers weer op voorsprong. Stojanovic bediende Kagé die voor 1-2 zorgde. De tweede helft had bijzonder weinig om het lijf. In blessuretijd zorgde De Sart voor de eindstand : 1-3. Ook KV Kortrijk plaatst zich voor de achtste finales.