KVO verliest met kleinste verschil van Union

Beide ploegen startten goed aan de wedstrijd. De Brusselaars kregen de eerste kansen, maar het was KVO dat op voorsprong kwam. De Brusselse defensie verslikte zich in de bal, de Deen Hjulsager liet het cadeautje niet liggen: 1-0. Net voor rust stonden de bordjes alweer gelijk. Tanghe haalde Nielsen onderuit in de zestien waarna de bal terecht op de stip ging. Fixelles legde de bal perfect in de rechterhoek, 1-1.

Zwakke tweede helft

In de tweede helft was het spel van de kustploeg niet goed. KVO speelde te traag en te afwachtend en dat moesten ze bekopen in het slot van de wedstrijd. Nielsen legde met een vrije trap de 1-2 eindstand vast.