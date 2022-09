KVO verliest met kleinste verschil van Standard en zakt weg in het klassement

De bezoekers zorgden in de aanvangsfase voor de meeste dreiging op Sclessin. Standard-doelman Bodart hield Hornby en Ambrose van de openingstreffer. Iets voor het halfuur waren de Rouches dan weer dichtbij de 1-0. Amallah dwong KVO-keeper Hubert tot een knappe save, in de herneming viel de kopbal van Emond op de lat. De vingertoppen van Hubert verhinderden even later opnieuw dat de score werd geopend na een schot van Amallah. Een afgeweken vrije trap van Hornby ging voor de pauze nog tegen de binnenkant van de paal.

Ook in de tweede helft bleven beide teams met kansen morsen. In de 67e minuut was het dan toch raak. Na paniekerig uitverdedigen bij KV Oostende poeierde Dragus het leer onhoudbaar tegen de netten: 1-0. In de slotminuten trapte Atanga na een snelle tegenprik op Bodart, dichter bij de gelijkmaker kwam KVO niet meer.

Zo prijkt er een 0 op 12 achter de kustploeg. In de stand klimt Standard met 10 punten naar de zesde plaats. KV Oostende is 14e met 6 punten.