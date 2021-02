KVO in top vier met dank aan spitsenduo

Makhtar Gueye was de uitblinker bij de thuisploeg. De streuze aanvaller nam twee goals voor zijn rekening. Fashion Sakala scoorde het derde doelpunt. Yuma Suzuki kon de eer redden voor STVV. Voor de Truienaars was het pas de eerste uitnederlaag onder Peter Maes.

Machtige Makhtar

Oostende nam van bij het begin van de partij het heft in handen. Sakala en Theate dreigden tegen een aanvankelijk zeer defensief STVV. Gueye (38.) maakte in het slot van de eerste helft zijn kans wel af. De aanvaller werkte een afgeslagen vrijschop keurig voorbij STVV-doelman Schmidt, 1-0.

Na rust koos Sint-Truiden aanvankelijk meer voor de aanval, maar de Truienaars werden al snel het zwijgen opgelegd door een sterk KVO. Op het uur beging De Ridder onder aanhoudende druk van de thuisploeg handspel in de zestien. Gueye zette de strafschop feilloos om, 2-0.

Nummer 13 voor Sakala en Suzuki

Een kwartier voor tijd herhaalde het scenario zich in de Diaz Arena. Suzuki raakte de bal met de hand in de zestien. Ditmaal mocht Sakala de strafschop zetten en ook hij miste niet, 3-0. In de slotminuut mocht Suzuki voor STVV nog de eer redden.

Later op zaterdag treden beide Brugse clubs nog aan. Leider Club Brugge trekt naar Waasland-Beveren en is er Cercle Brugge-KV Mechelen.