KVO stuurt Nicolas Lombaerts naar B-kern

De 34-jarige Lombaerts heeft nog een overeenkomst tot het einde van het seizoen bij KVO. Het is algemeen bekend dat zijn forse loon zwaar weegt op het loonbudget van de club.

"We doen dit om sportieve redenen in de breedst mogelijke context," gaf CEO Patrick Orlans uitleg op de clubwebsite. "Wij hebben alle respect voor de carrière die Nicolas heeft uitgebouwd, in een volwassen gesprek hebben we dit dan ook meegedeeld. Met dit 'nieuwe' KVO willen wij iedereen duidelijkheid geven van zijn situatie."

Lombaerts, 39-voudig Rode Duivel, maakte in de zomer van 2017 de overstap van Zenit Sint-Petersburg naar KV Oostende. In zijn eerste seizoen aan zee zwaaide Marc Coucke nog de plak bij KVO. Sinds zijn vertrek naar Anderlecht daalde het budget van de Kustboys fors en werd meer dan eens aangegeven dat het contract van Lombaerts te zwaar woog voor de club. Toch kwam de verdediger vorig seizoen nog tot 26 officiële duels voor KVO.

Afgelopen zondag zat Lombaerts niet in de selectie bij de seizoensopener van Oostende op het veld van Anderlecht. De Kustboys zorgden voor de stunt van de eerste speeldag door met 1-2 te gaan winnen bij paars-wit. (SPN, ALG, MAK, nl)