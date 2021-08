KVO strikt Franse middenvelder Koziello

De 25-jarige voormalige jeugdinternational komt transfervrij over van het Duitse Keulen. Hij tekende voor drie jaar, met optie op een extra seizoen. Koziello is een jeugdproduct van Nice, waar hij in 2014 in het eerste elftal kwam. In 2018 verkaste hij naar Keulen, dat hem de voorbije seizoenen aan de Franse tweedeklasser Paris FC (2020) en het Portugese Nacional Madeira (2020-2021) uitleende. Met Nice kwam hij in de Europa League en de voorrondes van de Champions League in actie.

"Dit is een toptransfer", zegt CEO Gauthier Ganaye op de clubwebsite. "Ik ben verheugd dat we deze deal eindelijk over de streep trekken, we hebben er een heel bijzondere speler bij. Afgelopen zomer spraken we Vincent al en we hielden contact met hem en zijn entourage. We hebben hem ervan overtuigd dat we de juiste plek zijn voor deze nieuwe start in zijn carrière en dit toont aan hoe ver we als club zijn gekomen. Hij is heel geschikt en gewend aan onze speelstijl, zijn creativiteit zal ons verbeteren en zijn ervaring zal een aanwinst zijn voor het team."