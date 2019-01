KVO strikt Bojan Nastic

Met Bojan Nastic (24) versterkt KV Oostende zich op de linkerflank. De Bosniër kwam in 2016 naar Racing Genk, waar hij uitgroeide tot vaste linksachter, maar uiteindelijk werd gedwarsboomd door een zeer sterk spelende Jere Uronen. “Ik wil vooral weer voetballen en plezier in het spelletje terugvinden,” vertelt Nastic bij zijn entree in de Versluys Arena. “En toen ik hoorde van de interesse van KV Oostende, twijfelde ik niet. Deze club wil werk maken van de weg terug naar de subtop en daar wil ik heel graag aan mee helpen.”

De komst van een extra linksachter zal veel mensen verrassen, maar sportief directeur Hugo Broos maakte een bewuste keuze. “We doen deze transfer al met het oog op volgend seizoen. Dan moet Laurens De Bock definitief terug naar Leeds. En eigenlijk is Zarko Tomasevic, die zijn laatste contractjaar in gaat, een centrale verdediger. Dus kunnen we op links wel wat extra gebruiken.”

KVO huurt Nastic tot eind dit seizoen, maar heeft een optie tot aankoop. “We hebben de markt uitvoerig bekeken en de afweging gemaakt wat haalbaar was voor KV Oostende. En dan is Nastic iemand met het beste profiel. Hij kent de Belgische competitie, speelde er sterke wedstrijden, heeft mentaliteit en komt ook aanvallend heel goed uit de verf. Je ziet, gisteren viel Laurens De Bock uit en dan heb je met Nastic toch een zeer goeie extra mogelijkheid,” weet Hugo Broos. “ We hebben ook zeer goed geïnformeerd naar zijn ingesteldheid en die wordt door veel mensen als uitstekend bestempeld.”

Nastic zelf speelde al een paar keer in de Versluys Arena. “Met KRC Genk kwamen we hier niet graag voetballen. Het publiek zit hier dicht bij het veld en kan voor enorm veel sfeer zorgen. Op Oostende spelen is voor een club altijd moeilijk. Kijk maar naar AA Gent gisteren. Echt jammer, ik weet wat de jongens en coach nu doormaken.”

In principe kan Nastic zaterdag al speelgerechtigd zijn. De Bosniër speelde twee keer voor de nationale ploeg van zijn land. Bij KV Oostende kiest hij voor het rugnummer 15. Of er straks nog wat beweegt op de transfermarkt laat Hugo Broos in het midden. “We zijn nog met een aantal uitgaande dossiers bezig, maar je weet dat in de laatste uren van de wintermercato nog heel veel kan veranderen.”

