KVO start gerechtelijke procedure tegen Luc Devroe

KV Oostende start een gerechtelijke procedure tegen haar ex-sportief manager Luc Devroe. Dat meldt de club op haar website. Het is een reactie op een gerechtelijke procedure waardoor de bankrekening van KVO geblokkeerd is.

Transfer Dimata naar Wolfsburg

"Spijtig genoeg blijft het verleden ons achtervolgen", meldt de club. De notoire makelaarsagentschappen J&S International, geleid door Patrick De Koster en Luc Devroe en Starfactory Football Management, geleid door Didier Frenay, dienden een claim in tegen KV Oostende NV voor een totaalbedrag van meer dan 2,3 miljoen euro in verband met transfers uit het verleden, waaronder de overgang van Landry Dimata naar Wolfsburg.

Contracten getekend zonder medeweten van de Raad van Bestuur

De claims zijn gebaseerd op basis van contracten ondertekend door Luc Devroe in 2016 en 2017. Luc Devroe ondertekende die contracten in naam van KVO, zonder enig medeweten van de Raad van Bestuur. Deze contracten bevatten buitensporige commissies op transfers tot maar liefst 32% van de totale transfersommen. We hebben ook vernomen dat de transfer van Landry Dimata momenteel wordt onderzocht door de autoriteiten en dat de heer De Koster intussen ook wordt beschuldigd van fraude en witwassen en hiervoor ook onder arrest staat.

Gezien de excessieve commissiestructuren, de verdachte contracten die door Luc Devroe werden ondertekend zonder toestemming van de toenmalige Raad van Bestuur en het strafrechtelijk onderzoek dat er op dit moment loopt naar de activiteiten van Starfactory Football Management en J&S International dat ook leidde tot de arrestatie van Patrick De Koster, besliste het nieuwe KVO-management om het internationale advocatenkantoor DLA Piper onder de arm te nemen om deze zaak te onderzoeken én om elke nog uit te voeren betaling voorlopig te bevriezen.

Bankrekening van KVO bevroren

Op 10 augustus bracht KVO zowel Starfactory Football Management als J&S International op de hoogte van deze beslissing. In plaats van samen met KV Oostende naar een oplossing te zoeken, beslisten beide makelaarskantoren om onmiddellijk een gerechtelijke procedure op te starten tegen KV Oostende. Op basis van onterechte claims worden de activa van KVO op dit moment bevroren voor het bedrag van 4,6 miljoen euro, wat het dubbele is van de onterechte schadeclaim van 2,3 miljoen euro. Deze zaak komt een eerste keer voor op dinsdag 1 september. KVO klaagt dan dit onrechtmatig gedrag aan en vraagt om de bankrekening van de club te deblokkeren.

Dankzij de steun van zijn investeerders beslist KVO om aan de externe druk te weerstaan en zet het zijn onderzoek via DLA Piper verder. KVO besliste hierop om op zijn beurt een gerechtelijke procedure op te starten tegen Luc Devroe en zijn managementbedrijf en zal volledig meewerken aan het lopende gerechtelijk onderzoek.

KVO en zijn investeerders zullen dit gevecht juridisch blijven voeren om zo de toekomst van de club en haar supporters veilig te blijven stellen.