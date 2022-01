KVO pakt punt op Gent

AA Gent is dinsdagavond op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen KV Oostende.

De Gentenaars waren bijna de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen, na de vroege openingstreffer van Thierry Ambrose (8.). Pas iets meer dan een kwartier voor affluiten lukte Andrew Hjulsager (73.) de gelijkmaker, verder kwamen de Buffalo's niet meer. Gent blijft zo zonder zege in 2022 en met een vierde gelijkspel op rij staan ze met 37 punten op de vijfde plaats, op vijf punten van Anderlecht dat nog een wedstrijd minder heeft. KV Oostende is met 24 punten vijftiende.

Ook KVK pakt punt

Ook in Charleroi, dat evenveel punten telt als de Gentenaars en eveneens nog droomt van een stek in de top vier, kwam er geen winnaar uit de bus. Zowat hetzelfde scenario op Mambourg, waar de thuisploeg al snel tegen een 0-1 achterstand aankeek, na de openingstreffer van Lucas Rougeaux (14.). Gent-huurling Vakoun Bayo zorgde zeven minuten later reeds voor de gelijkmaker, nadien werd er niet meer gescoord, ondanks stevig aandringen van de Karolo's, die op de zesde plaats blijven. Ook zij konden dit jaar nog niet winnen. KVK is met 34 punten knap zevende.