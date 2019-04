KVO pakt eerste zege van 2019

Bij de eerste kans van Oostende kwamen de jongens van Hugo Broos meteen op voorsprong. De Sutter legde goed af op Fernando Canesin (5.), die schoot de 0-1 beheerst in doel. De reactie van Charleroi, dat uitblonk in onmondigheid, bleef uit. Felice Mazzu besliste daarom al na 39 minuten Jérémy Perbet te brengen, en die zette Adama Niane amper twee minuten later op weg naar de gelijkmaker. Ook in de tweede helft was het bij de eerste kans voor de Kustboys meteen prijs: Penneteau kwam ver uit zijn doel en Sander Coopman (57.) mocht eenvoudig de beslissende treffer in doel schuiven.