KVO pakt een puntje (maar verliest er twee) op Beerschot

KV Oostende heeft een 1-1 gelijkspel behaald op bezoek bij Beerschot. Maar daarmee heeft het toch vooral zichzelf in de voet geschoten want Robbie D'haese miste een strafschop, waardoor KVO niet kon winnen.

In de twintigste minuut kreeg KVO een uitstekende kans om de score te openen. Ibrahim Alhassan ging in de zestien in de fout en de bal ging op de stip. Maar Robbie D'haese knalde hem binnen het bereik van Beerschotdoelman Matijas.

Even later kwam de verdiende 0-1 er toch. Diezelfde D'Haese rukte op en zette oog in oog met Matijas netjes voor richting Berté die de openingstreffer niet miste. Meteen ook de stand bij de rust.

Maar Beerschot kwam na de pauze langszij, ook door toedoen van een KVO-speler: Medley vloerde ongelukkig zijn eigen doelman. Oostende blijft zo met zes punten onderin hangen.