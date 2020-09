KVO ontvangt Knokke tijdens interlandbreak

Na een 2 op 12 kwam een vrij weekend misschien op het juiste moment voor KVO. Met een oefenmatch tegen Knokke kon trainer Blessin wat dingen uittesten en kon Oostende misschien wat vertrouwen tanken. Knokke promoveerde deze zomer terug naar eerste nationale na een klasseseizoen en was dus een te duchten tegenstander.

Bitsige oefenmatch

De openingsminuten leverden een eerste kans voor de blauwhemden op, maar toen nam de eersteklasser het commando over. Het leverde kansen voor Kvasina en Gueye op, maar geen van beide wist het net te vinden. De controle over het middenveld leverde bitsige duels op. Beide ploegen hielden zich niet in, ondanks dat het een oefenwedstrijd was.

Na de pauze dropte coach Blessin vaste waarden Fashion Sakala, Brecht Capon en Jelle Bataille in de ploeg en kon KVO de match volledig in handen nemen. Die eerste kon vrij snel de 1-0 in doel tikken, maar zoals vaker dit seizoen werd Oostende nadien koud gepakt door een snelle tegengoal. Knokse middenvelder Koçur krulde de bal heerlijk voorbij Castro.

Verdiende winst

De Kustboys bleven echter drukken en dat leverde nog doelpunten op van Kvasina en Bataille. Zeker een verdiende overwinning voor de thuisploeg. Aan de zijkant stond dan ook een tevreden coach. KVO heeft nu nog een week om zich voor te bereiden op de trip naar KV Mechelen, terwijl Knokke al aan de bak mag in de Croky Cup.