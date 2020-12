KVO maakt weer winst

De omzet daalde met € 1,3 miljoen euro in vergelijking met het vorige boekjaar, maar de bedrijfskosten daalden met maar liefst € 7,8 miljoen euro. Daarvan zijn er 4,2 miljoen euro diensten en diverse goederen en 2,5 miljoen euro minder personeelskosten.

Het boekhoudkundig resultaat, samen met de kapitaalsverhoging, brengen het negatief eigen vermogen van de club, zoals dat bestond op 30 juni 2019 van bijna 350.000 euro terug naar een positief eigen vermogen van 5,1 miljoen euro op 30 juni 2020 30/06/2020.

Op de website van de club staat te lezen: “KV Oostende is verheugd dat deze cijfers en deze evolutie bevestigen dat de club de nodige inspanningen heeft gedaan om in een ander vaarwater terecht te komen. Hierbij benadrukken we echter dat het werk geenszins af is en dat het bestuur op dit elan wenst verder te gaan en haar inspanningen nog kracht wenst bij te zetten, zeker gezien de gevolgen van de covid-19 pandemie, die nog extra uitdagingen met zich zal meebrengen.”