KVO kan ook tegen Beerschot winnen

KV Oostende heeft zaterdag zijn tweede zege in drie duels geboekt in Play-off 2. De kustploeg versloeg 1B-club Beerschot Wilrijk in de eigen Versluys Arena met 2-1.

In een evenwichtige eerste helft scoorden beide teams elk een keer. Placca opende de score voor de bezoekers met een gekruist schot, waarna Coopman van dichtbij opnieuw gelijkmaakte.

Ook na de pauze bleef de wedstrijd goed op en neer gaan. Even voorbij het uur leek Oostende de leiding te nemen na een treffer van Vandendriessche, maar die werd afgekeurd wegens voorafgaand handspel. De winnende treffer kwam er tien minuten voor tijd alsnog voor de Kustboys. Na hands van Grisez ging de bal op de stip en Vanlerberghe benutte de strafschop, 2-1. In de toegevoegde tijd werd een laat doelpunt van invaller Boonen nog afgekeurd voor buitenspel, het bleef 2-1.

KVO voorlopig mee aan kop

Voor Oostende is het de tweede zege op rij in Play-off 2, na de 1-2 zege bij Charleroi afgelopen woensdag. Voordien kon KVO in 2019 nog niet winnen. In de stand in groep A komt Oostende voorlopig naast STVV aan de leiding. Beide teams tellen zes punten, maar de Truiense kanaries trekken deze avond nog naar Westerlo.