KV Oostende is de revelatie van vorig seizoen, waarin het maar net naast een plaats in play-off 1 greep. De Duitse coach van KVO, Alexander Blessin hield er wel de titel van trainer van het jaar aan over. Hij is er nog bij, sterkhouders als Hjulsager, Sakala en Vandendriessche zochten andere oorden op. De enige nieuwkomer voorlopig, Rocha Santos, sluit later aan bij de groep.

Een verslag van de eerste training krijgt u vanavond in het nieuws