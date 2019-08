KVO hoopt dat Club Brugge steekje laat vallen

Onverhoopt, zeker omdat KVO voor de competitie als een van de kneusjes werd gezien. Maar kijk, de nieuwe trainer Kare Ingebrigtsen bracht weer een positieve sfeer in de groep, de transfers bleken meevallers en als er nog een paar spelers van de hand kunnen worden gedaan, klaart ook de budgettaire hemel boven Oostende weer helemaal op. Want de kern van 29 spelers is simpelweg te groot.

Uitverkocht

Het parcours van KVO verloopt momenteel vlekkeloos. Of dat ook zo zal blijven na de doortocht van Club Brugge in de Versluysarena is een ander paar mouwen. Club dendert door de competitie, en komt ook Europees sterk voor de dag. Intussen is de Versluysarena zaterdag zo goed als uitverkocht voor de topper tussen KVO en Club Brugge.