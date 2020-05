KVO heeft vertrouwen in beslissing van BAS

KV Oostende heeft vrijdag in een extra zitting voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) de bewijzen aangeleverd die de kapitaalsverhoging door de kersverse Amerikaanse eigenaars aantonen. Dat schrijft de kustploeg na de korte zitting op zijn website. "We kijken vol vertrouwen uit naar...

KV Oostende maakte zich begin april geen illusies en kreeg wegens het uitblijven van een overnamedeal geen licentie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De licentieaanvraag was gebaseerd op een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro die door de Amerikaanse investeerder Pacific Media Group zou worden doorgevoerd. In afwachting van witte rook tekende de club van voorzitter Dierckens alvast beroep aan bij het BAS.

Vorige week rondde KVO de overnamedeal helemaal af, waardoor de financiële injectie wel kon gebeuren. In een videoconferentie probeerden Dierckens, enkele bestuursleden en de advocaten van de club met hun dossier ook licentiemanager Nils Van Brantegem en de drie zetelende arbiters van het BAS daarvan te overtuigen. Na een zitting van ruim drie uur was er echter nog geen witte rook. De bankgaranties voor de kapitaalsverhoging ontbraken. KVO kreeg tot vrijdag uitstel om die aan te leveren.

Het werd een race tegen de klok, maar de kustploeg haalde de deadline. "Het BAS had in een tussenbeslissing meer uitleg gevraagd over de kapitaalsverhoging", klinkt het vrijdag. "Op de zitting van vandaag heeft KVO alle stukken aangeleverd die de kapitaalsverhoging aantonen. De zitting duurde slechts 20 minuten en er werden geen bijkomende vragen meer gesteld. Het BAS zal zich nu beraden over ons dossier en zal spoedig een uitspraak doen."

Van de drie eersteklassers die in eerste zit geen proflicentie kregen, is KV Oostende de laatste die nog bang moet afwachten. Standard en Moeskroen kregen wel al goed nieuws. Als het BAS de licentie niet toekent aan KVO zakken de West-Vlamingen naar de nationale amateurklasse en blijft Waasland-Beveren gespaard van degradatie naar 1B.