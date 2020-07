KVO geeft verdediger Arthur Theate contract

De twintigjarige Belg ondertekende een contract voor drie seizoenen aan de kust, met optie. Theate doorliep de jeugdrangen van Standard en KRC Genk en is een vaste klant bij de Belgische jeugdelftallen. Hij trainde al twee weken mee bij KVO en maakte een goede indruk.

Theate speelde al mee in de oefenduels tegen Varsenare en Zwevezele. Tegen Varsenare scoorde hij ook. "Ik train al twee weken mee met de groep en ik voel me hier opperbest," zo vertelde de Luikenaar in vloeiend Nederlands. "Deze club geeft in het nieuwe project volop kansen aan jongeren en daarom ben ik ook blij dat ik hier een contract voor drie seizoenen kan tekenen. Ik ben helemaal klaar voor het nieuwe seizoen." "Met Arthur kiezen we voor een beloftevolle, Belgische speler," zo besloot Executive President Gauthier Ganaye. "In zijn testperiode bewees hij uit het juiste hout te zijn gesneden en nu is het aan hem om de kansen die hij krijgt met beide voeten te grijpen."