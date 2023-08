KVO en kapitein Tanghe ambitieus voor nieuw seizoen

De sfeer na de training zit goed bij de spelers van KV Oostende. Het zijn nochtans pittige en zeer intensieve trainingen van de nieuwe coach Stijn Vreven. Dat ziet ook kapitein Anton Tanghe. “Ik denk in vergelijking met vorig seizoen dat het toch wel iets pittiger is. De groep is ook heel gretig. We willen er vol voor gaan en bij elke oefening en training gaan we voluit.”

Probleem op het middenveld

Het moet ook veel beter dan vorig seizoen, al is er nog versterking nodig. “Het gaat vooral over beschikbaarheid van middenvelders, daar hebben we echt een probleem op dit moment. Sommige jongens kregen aan het begin van de voorbereidingen kleine problemen, en zijn nog altijd niet beschikbaar. Maar we gaan zeker met 11 starten zondag”, legt trainer Stijn Vreven uit. En die eerste match is meteen een speciale voor Vreven. KVO neemt het op tegen Lommel, een ex-club van hun coach.

Promotie

Kapitein Tanghe spreekt zich meteen ook uit over de ambities van de Kustboys. “In mijn ogen is promotie de enige optie. Als je kijkt naar de accommodatie, naar de ploeg, naar alles hier rondom ons in Oostende, dan zie je dat we thuishoren in eerste klasse. Het is de bedoeling dat we daar zo snel mogelijk terug staan”, besluit de KVO-kapitein.