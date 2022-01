KVO en Essevee halen internationals binnen

Cools, die 53 keer in actie kwam sinds hij eind januari 2020 in Denemarken arriveerde, wordt tot het einde van het seizoen door FC Midtjylland uitgeleend aan Zulte Waregem. Van Dion Cools, die international was voor de Belgische jeugdploegen voor hij de Maleisische nationaliteit koos, wordt verwacht dat hij rust brengt in de Zulte-defensie, die al 45 doelpunten tegen kreeg in 21 wedstrijden. "Ik zie mezelf als een moderne rechtsback, die kan helpen in de verdediging, maar ook kan aanvallen."

"Zulte Waregem is een moderne en gezellige club die, ondanks de recente resultaten, nog gezonde ambities heeft", zegt Cools. Met Zulte Waregem is het de derde Belgische club waarvoor hij speelt. Daarvoor kwam hij al uit voor OHL en Club Brugge. Zulte Waregem speelt op 15 januari tegen Oostende.

"Creatieve speler"

En die ploeg, KVO, ontvangt deze middag de 25-jarige Japanner Tatsuhiro Sakamoto. Hij moet enkel nog medische testen afleggen en komt dan op huurbasis (met aankoopoptie op het einde van dit seizoen) over van de Japanse eersteklasser Cerezo Osaka. Tatsuhiro Sakamoto speelde in het seizoen 2019-2020 bij de Japanse tweedeklasser Montedio Yamagata, waar hij in januari 2020 werd weggeplukt door eersteklasser Cerezo Osaka. Bij Osaka werd hij meteen basisspeler en met acht goals en zes assists in 45 wedstrijden liet hij ook opvallende statistieken optekenen. Zijn goede prestaties bleven ook niet onopgemerkt voor de Japanse bondscoach, want in juni 2021 debuteerde hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tadzjikistan.

"De Japanse markt is interessant omdat de spelers er overwegend technisch sterk zijn en een goede mentaliteit hebben. Dat is ook het geval voor Sakamoto", zegt CEO Gauthier Ganaye. "Hij is snel en dribbelvaardig en als polyvalente speler kan hij zowel op de flank als centraal uit de voeten komen. Hij kan onze ploeg een extra dosis creativiteit bezorgen en levert ook assists en goals af."