KVO-coach Blessin: 'Snel weer de stijl van KV Oostende laten zien'

KV Oostende is de revelatie van vorig seizoen, waarin het maar net naast een plaats in play-off 1 greep. De Duitse coach van KVO, Alexander Blessin hield er wel de titel van trainer van het jaar aan over. Hij weet dat nog eens zo'n topjaar een uitdaging wordt. 'Ik wil niet het seizoen starten met de ambitie om 5de of 4de te worden, omdat je in principe altijd beter wil doen. Ik wil ook met die druk niet werken, want dat levert toch niets op. Ik wil dat de manier waarop we willen voetballen, snel weer zichtbaar is. En dat we op dat vlak nog groeien en leren uit vorig jaar. Ik wil gewoon een interessant en super seizoen waarin je ziet: dat is leuk wat jullie doen, dat is de stijl van Oostende,' aldus Blessin op de eerste training van het nieuwe seizoen.

Blijft Bataille?

Maar de kern is nog verre van compleet. 9 spelers hebben de kustploeg verlaten, sterkhouders ondermeer als Hjulsager, Sakala en Vandendriessche. Voorlopig is er ook nog maar één nieuwkomer: Kenny Rocha Santos uit Kaapverdië. Hij sluit later aan bij de groep. En het is ook maar de vraag of Jelle Bataille zal blijven. Hij staat op de radar van Antwerp. 'Ik wil heel graag blijven in Oostende. Maar dan moet je natuurlijk overeenkomen met de club. Het moet van 2 kanten komen. Dus ja, we zijn daar nog mee bezig. Maar ik heb nog 1 jaar contract en ik moet ook kijken naar de toekomst, en zelf ook wat doelstellingen zetten in mijn carrière. Misschien is het wel het ogenblik om die stap hogerop te zetten,' besluit Bataille.