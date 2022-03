KVO bijt in het zand tegen Anderlecht

Bij het weerklinken van het rustsignaal in het Lotto Park hadden de Kustboys hun defensieve zaakjes op orde en was er nog niet gescoord. Ervaren rot Lior Refaelov (50.) bracht daar al vroeg in de tweede helft verandering in door oog in oog met Kjell Scherpen het hoofd koel te houden. In het slotkwartier verdubbelde Yari Verschaeren (78.) de voorsprong na een knappe één-twee met Christian Kouamé, terwijl ook de ingevallen Benito Raman (82.) zijn duit in het zakje deed op aangeven van mede-invaller Francis Amuzu.