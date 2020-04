KVO behoudt vertrouwen en bedankt geldinzamelaars

KVO verwacht dat de langverwachte overname van de club alsnog in orde komt en bedankt haar supporters en sympathisanten intussen voor hun initiatieven.

"Wij zijn verheugd om te zien dat de veilingen en geldinzameling zorgen voor eendrachtig gevoel bij de club, (ex-)spelers en ambassadeurs", begon de kustploeg op Twitter. "Onder het motto 'alle beetjes helpen'. Louter die zaken zullen de club niet redden, maar het creëert wel een lovenswaardige community."

"We gaan er ook nog steeds vanuit dat de overname in orde komt en als dat het geval is, vloeit dit geld ook terug naar 3 actoren: jeugdwerking, sociale projecten en supporterswerking. Die drie zaken zijn belangrijk in dit hele verhaal. Komaan KV !" Er wordt al maanden gespeculeerd omtrent een overname van KVO door de Amerikaanse groep PMG. Een akkoord met Alychlo, de investeringsmaatschappij van ex-voorzitter Marc Coucke, blijft echter uit.

Stevige bedanking

"En last but not least natuurlijk een stevige bedanking aan Franck Berrier, Sebastien Siani, supportersvereniging Kustboys, Guga Baul, Luc Zeebroek, Martin Heylen, Sebastiaan Dewaele en Birger Verstraete om dit mogelijk te maken", besloot de club.

KV Oostende kreeg vorige maand - net als zes andere Belgische profclubs - in eerste zit geen proflicentie van de Belgische voetbalbond. De club tekende intussen beroep aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), dat zich op 10 mei uitspreekt over de zaak.

Na de inzameling van assistent-coach Franck Berrier, met steun van andere oud-spelers als Sébastien Siani, Adam Marusic, Fernando Canesin en Didier Ovono, en supportersfederatie Kustboys deed ook AS Roma-spits Edin Dzeko zaterdag zijn duit in het zakje voor het noodlijdende KVO. Hij veilt zijn shirt dat hij droeg in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League, in Rome tegen AA Gent, ten voordele van KV Oostende.

