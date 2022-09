KVK wint eerste match onder Custovic

Eupen en Kortrijk hielden elkaar in het Kerhwegstadion de gehele eerste helft in bedwang. Dankzij goed keeperswerk aan weerszijden van het veld stond de brilscore bij het ingaan van de rust nog steeds op het bord. Kortrijk-doelman Marko Ilic hield Konan N'Dri met een knappe redding van de 1-0. Aan de andere kant smeet Lennart Moser zich goed in de voeten van een doorgebroken Lamkel Zé, die de bal te ver van zijn voet liet botsen na een gemiste controle.

Ook in de tweede helft voetbalden beide ploegen slechts moeizaam kansen bij elkaar. Kortrijk-trainer Custovic wilde debuteren met een overwinning en besloot in te grijpen met enkele wissels. Met nog iets meer dan twintig minuten maakte hij een einde aan de wedstrijd van Didier Lamkel Zé, die de wissel maar matig kon appreciëren en meteen de kleedkamers in dook zonder zijn coach een blik te gunnen.

De wissels van Custovic pakten wel goed uit. Zeven minuten voor tijd doorbrak de ingevallen Dylan Mbayo (83.) de scoreloze impasse tussen beide teams. Door de overwinning telt Seraing zes punten, één meer dan de nieuwe rode lantaarn Cercle Brugge. Daarmee komt Seraing in de stand op de zestiende plaats terecht. KAS Eupen telt evenveel punten als de Luikenaars, maar staat een plekje hoger. KV Mechelen blijft met zeven punten steken op de tiende plek. KV Kortrijk telt evenveel punten, maar bevindt zich op plaats twaalf.