KVK verslaat buren uit Zulte Waregem met 4-2

KV Kortrijk heeft vrijdagavond de openingswedstrijd van de derde speeldag in Play-off 2 gewonnen. In poule B haalden de Kerels het in een spektakelwedstrijd met 4-2 van de buren uit Zulte Waregem.

Kortrijk kwam voor rust twee keer op voorsprong. De vroege openingstreffer van Avenatti werd ongedaan gemaakt door een strafschopdoelpunt van Harbaoui. Dat kwam er nadat scheidsrechter Boterberg, op aangeven van de VAR, twijfelachtig handspel van D'Haene bestrafte. Stojanovic schoof nauwelijks twee minuten later alweer de 2-1 tegen de netten, maar opnieuw kwam Zulte Waregem langszij. Goudhaantje Bongonda liet Kortrijk-goalie Bruzzese kansloos.

Na de pauze ging het doelpuntenfestival voort. Stojanovic bracht de thuisploeg een derde keer op voorsprong. De partij ging even in het slot tot Seck een kwartier voor tijd zijn tweede geel karton kreeg. Met z'n tienen leek Zulte Waregem twee minuten later een strafschop te krijgen. Boterberg floot voor een elfmeter na een vermeende fout op Bjordal, maar kwam op zijn stappen terug na het bekijken van de beelden. Kortrijk was terug helemaal wakker en opnieuw Avenatti legde aan de overkant met zijn twaalfde van het seizoen de 4-2 eindstand vast. Het is voor Kortrijk de vierde zege van het seizoen tegen Zulte Waregem, na twee eerdere zeges in de competitie en eentje in de beker.

KVK leider

In de tussenstand in groep B van Play-off 2 staat Kortrijk met 9/9 soeverein aan de leiding. Union kan de Kerels zaterdag nog vervoegen als het wint tegen Waasland-Beveren.