KVK verliest openingsmatch bij landskampioen

Wat de opstelling van de ploeg betrof, had KVK-coach Yves Vanderhaeghe geen verrassingen in petto. Genk-coach Felice Mazzu wijzigde zijn basiself in vergelijking met de gewonnen Supercup tegen Mechelen wel. Maehle verving achterin De Norre en het Zweedse toptalent Nygren kreeg op het middenveld de voorkeur op Piotrowski.

De Sart schiet Kortrijk op voorsprong

De Kerels begonnen het best aan de wedstrijd. Na dertien minuten tekende Julien De Sart voor de eerste treffer van het nieuwe seizoen. Met een afstandsschot verraste hij Vukovic, die toch niet helemaal vrijuit leek te gaan. Tien minuten later was de Australiër wel op de afspraak bij een knal van Golubovic. Genk reageerde met een kopbal van Nygren. Tien minuten voor de rust leek de gelijkmaker een feit, maar doelman Bruzzese en verdediger Hines-Ike redden in extremis een kopbal van de Genkse flankaanvaller Ito.

Nieuwkomers zorgen voor Genkse overwinning

Na de pauze zette de landskampioen meteen druk en dat resulteerde in de 50e minuut in de 1-1 langs Nygren. Het achttienjarige Zweedse toptalent trapte van dichtbij binnen nadat Samatta op Bruzzese had gekopt. Amper vijf minuten later kreeg Ito een uitgelezen kans op de 2-1, maar de Japanner kon niet afwerken. Kortrijk dreigde met een afstandsschot van Batsula. Met nog een kwartier op de klok gooide Mazzu nieuwkomer Ianis Hagi in de strijd voor Nygren. De twintigjarige zoon van voetballegende Gheorghe Hagi kende een droomdebuut want hij scoorde bij zijn eerste baltoetsen, na goed voorbereidend werk van Ito, meteen de 2-1. Kortrijk probeerde daarna nog een punt uit de brand te slepen, maar Genk controleerde de match.

Dit weekend trappen ook de andere West-Vlaamse eersteklassers het nieuwe seizoen op gang. Morgen staan Cercle Brugge - Standard (18u), Zulte Waregem - KV Mechelen (20u) en Waasland-Beveren - Club Brugge (20u30) op de agenda. Zondagnamiddag (14u30) ontvangt het RSC Anderlecht van speler-manager Vincent Kompany in zijn eerste competitiewedstrijd KV Oostende.