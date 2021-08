KVK verliest in extremis van Genk

KV Kortrijk heeft voor het eerst verloren dit seizoen. Na de uitstekende competitiestart volgde vandaag een nieuwe test tegen vicekampioen KRC Genk. KVK had het lastig en verloor met 1-2. Kortrijk leek lang op weg naar een punt, maar verloor toch door een doelpunt van Muñoz in blessuretijd.

KV Kortrijk was na twee speeldagen alleen leider in de Pro League. Overwinningen tegen Seraing en Antwerp zorgden voor een gedroomde start. Vanavond volgde een nieuwe test tegen vicekampioen KRC Genk. De Limburgers zijn in tegenstelling tot KVK wel nog op zoek naar hun beste vorm. Na twee speeldagen stonden ze slechts veertiende met één puntje.

Enthousiast begin

De thuisploeg begon scherp aan de wedstrijd. Na amper vijf minuten spelen kon KVK-spits Pape Gueye alleen op het Genkse doel af gaan, maar laatste man Cuesta kon de Frans-Senegalese spits in extremis nog van de bal zetten. Amper twee minuten later had ook Faïz Selemani de openingstreffer aan de voet. Hij tikte een voorzet van Kristof D’haene net naast. De gevaarlijkste kansen in het openingskwartier waren voor KVK, maar de bezoekers uit Genk hadden wel voortdurend overwicht in het spel.

Gevleide voorsprong

Net op het moment dat KV Kortrijk er niet meer aan te pas kwam, konden ze toch op voorsprong komen. Rougeaux kopte een voorzet van zijn landgenoot Vandendriesschie voor doel, waardoor Teddy Chevalier makkelijk kon binnenkoppen. De inmiddels bekende ‘McGregor-viering’ en gevleide voorsprong waren een feit.

Verdiende gelijkmaker

Tot aan de rust bleef Genk de beste ploeg, maar KVK gaf amper kansen weg. Genk moest altijd op voorsprong komen via Thorstvedt. De Noor werd schitterend vrijgespeeld door Eiting, maar hij miste laconiek. Vooral de grinta en de vechtlust maakten het verschil in de eerste helft. Na de pauze was Genk wel meteen scherper. Na zeven minuten spelen in de tweede helft konden ze eindelijk juichen. De boomlange Paul Onuachu kopte een hoekschop binnen aan de tweede paal.

Pompen of verzuipen

KV Kortrijk kreeg het steeds lastiger om stand te houden. De bezoekers voerden de druk steeds vaker op, met grote kansen tot gevolg. Eerst werkte Bongonda een aanval iets te centraal af en niet veel later kopte Thorstvedt een hoekschop tegen de lat. KVK bleef voortdurend strijden, maar gevaarlijke kansen versieren zoals in de eerste helft zat er niet meer in. Het gevreesde en voorspellende scenario kwam uit: in het absolute slot werkte Muñoz een hoekschop binnen. Na een hevige strijd blijft Kortrijk dus toch puntenloos achter. Twee hoekschoppen na de pauze deden hen de das om.