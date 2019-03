KVK smeert Moeskroen eerste nederlaag van 2019 aan

KV Kortrijk heeft Excel Moeskroen zaterdag een 3-1 nederlaag aangesmeerd in de opener van Play-off IIb. De Henegouwers slikten hun eerste nederlaag in 2019.

Het team van Yves Vanderhaeghe kwam in de achtste minuut op voorsprong in het Guldensporenstadion. Felipe Avenatti glipte door de buitenspelval en prikte de bal voorbij Butez. Teddy Chevalier (21.) verdubbelde voor de rust de voorsprong. In de 64e minuut verschalkte Bruno Godeau ongelukkig zijn eigen doelman voor de 3-0. Met een indrukwekkend afstandsschot lukte Frank Boya (71.) nog de eerredder.

Union klopt Cercle

In groep B van play-off II hield een sterk Union Cercle Brugge zaterdagavond een helft lang onder de duim, plooide even na rust maar kraakte nooit: eindstand 3-1. In diezelfde groep eindigde de partij tussen Zulte Waregem en Waasland-Beveren op een scoreloos gelijkspel. In poule A moesten tien man van KV Oostende het hoofd buigen voor Eupen: 1-2.