KVK riskeert 4.000 euro boete wegens spreekkoren en pyro in burenstrijd

Daarin vordert bondsprocureur Kris Wagner een boete van 4.000 euro, nadat supporters afgelopen weekend in de West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem spreekkoren hadden gelanceerd en pyrotechnisch materiaal hadden gebruikt.

Uit het verslag van de match delegate blijkt dat Kortrijkse fans vier keer het spreekkoor "alle boeren zijn homo" gezongen hebben. Er werd meermaals "Sammy janet" gezongen richting Sammy Bossut, de doelman van Essevee. Nog volgens de match delegate staken supporters van 'de Kerels' Bengaals vuur af vlak voor de aftrap en na de doelpunten van Mboyo (14.) en Van der Bruggen (53.). Er zou na de match ook een knalbom gegooid zijn door Kortrijkzanen. Die kwam tot ontploffing in de neutrale zone.

"Het is evident dat in het gezang 'alle boeren zijn homo', de term 'homo' helemaal niet vriendelijk bedoeld is. Met gezonde sportieve rivaliteit heeft dat spreekkoor niets te maken. Het verlenen van een pejoratieve bijklank aan de term 'homo' is absoluut niet meer van deze tijd", schrijft bondsprocureur Kris Wagner in zijn lange toelichting, die door KV Kortrijk nogal schertsend als "proza" wordt omschreven. De bondsprocureur verwees ook naar de recente uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), waardoor RSC Anderlecht veroordeeld werd voor het spreekkoor "Alle boeren zijn homo".

"Ook 'Sammy janet' is een homofoob spreekkoor. Het woord 'janet' wordt als een scheldwoord voor een homoseksueel gebruikt, waarmee dus ook homoseksualiteit negatief wordt voorgesteld", stelt Wagner, die nog maar eens herhaalde dat de bondsinstanties nultolerantie hanteren ten opzichte van pyrotechnisch materiaal. "Steeds meer mensen, in het bijzonder gezinnen met jonge kinderen, durven niet meer naar het voetbal te gaan uit angst voor allerlei incidenten. Pyrotechnisch materiaal kan aanleiding geven tot brandwonden en gehoorschade." Tenzij KV Kortrijk de voorgestelde straffen aanvaardt, zal de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zich over de vordering van 4.000 euro boete buigen.