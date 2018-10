KVK pakt eerste thuiszege in half jaar

KV Kortrijk kwam tegen Sint-Truiden al snel 0-1 achter via Daichi Kamada, maar trok de scheve situatie nog voor de rust helemaal recht met twee treffers van Jovan Stojanovic. In de slotfase zette Kanu de 3-1 eindstand nog op het scorebord, voor de Kortijkzanen de eerste thuiszege in een half jaar. Met veertien punten nestelen ze zich in de middenmoot, Sint-Truiden doet met zeventien punten nog steeds net iets beter.

